Суд оштрафував Богдана Хмельницького - фігуранта скандалу з закупівлями в Міноборони
Суд оштрафував екскерівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького за надання НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
При цьому сума штрафу не вказується.
Наприкінці 2022 року НАЗК затребувало аудиторський звіт про закупівлі в умовах воєнного стану в очолюваному Хмельницьким департаменті. Чиновник відповів, що такого звіту в нього немає. Однак у НАЗК встановили, що Хмельницький бреше.
"Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився з цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації", - розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.
"Крім того, він (Хмельницький, - ред.) порушив термін відповіді. Ми вбачали в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК сам звіт. У ході судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького", - додав він.
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