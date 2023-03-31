Про це повідомила пресслужба НАЗК.

При цьому сума штрафу не вказується.

Наприкінці 2022 року НАЗК затребувало аудиторський звіт про закупівлі в умовах воєнного стану в очолюваному Хмельницьким департаменті. Чиновник відповів, що такого звіту в нього немає. Однак у НАЗК встановили, що Хмельницький бреше.

"Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився з цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації", - розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

"Крім того, він (Хмельницький, - ред.) порушив термін відповіді. Ми вбачали в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК сам звіт. У ході судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького", - додав він.