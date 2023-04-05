Резніков прокоментував продовження чинних контрактів на закупівлю харчів для ЗСУ
Нової системи закупівель продуктів харчування для захисників іще не розроблено, тому уряд України дозволив продовжити чинні контракти на поставки ще на 3 місяці
Про це Еспресо повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Мене не цікавлять чиїсь політичні амбіції. Ми робимо так, як має бути. Оскільки на сьогодні нову систему не розроблено, ідеальної системи ніхто не придумав, робоча група під керівництвом першого віцепрем'єр-міністра продовжує працювати, остаточного рішення немає. Ми просили Prozorro зробити нам технічні можливості, щоб ми на Prozorro могли робити закупівлі Military Prozorro. Це технічне питання ще не вирішене. Тому урядом було прийнято рішення дозволити продовження контракту на три місяці, щоби не зірвати усталене постачання до Збройних Сил України", - сказав він.
Нагадаємо, що уряд 28 березня продовжив дію чинних контрактів на харчування ще на 90 днів. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна розповіла, що міжвідомча робоча група під керівництвом міністра економіки Юлії Свириденко та за участі представників Міноборони рекомендувала Резнікову для відбору постачальників використовувати спрощену процедуру в Prozorro, перейти від закупівлі послуги до закупівлі продуктів із доставкою, встановити граничні ціни на найбільш поширені харчові продукти на рівні ринкових. Також відомству рекомендували спростити вимоги до постачання, аби у тендерах могли взяти участь великі рітейл-мережі. Однак Резніков на засіданні уряду не підтримав ці рекомендації, тож Кабмін був змушений залишити все як є ще на три місяці.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.
- Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.
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