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Смерть оскарівського лауреата Джина Гекмана і його дружини: поліція вважає обставини "достатньо підозрілими"

Дар'я Тарасова
28 лютого, 2025 п'ятниця
13:28
Кіно

У поліції повідомили, що голлівудський актор Джин Гекман і його дружина Бетсі Аракава, імовірно, були мертвими "досить довго", коли пару та їхню собаку знайшли у їхньому будинку в Нью-Мексико

Зміст

Про це пише ВВС.

26 лютого оскароносного американського актора Джина Гекмена, його дружину Бетсі Аракаву та їхню собаку виявили мертвими у Санта-Фе, Нью-Мексико. За інформацією поліції, Джин Гекман і його дружина, імовірно, були мертві "досить довго" на момент, коли їхні тіла знайшли в будинку.

95-річного Гекмана знайшли у бічній кімнаті біля кухні, а його дружину Бетсі Аракаву, 65-річну піаністку, - у ванній кімнаті. Поліція повідомила про відсутність ознак травм, але визнала смерть "достатньо підозрілою", щоб провести розслідування. За словами правоохоронців, вони вимагали провести тести на чадний газ і токсикологічні тести для Гекмана та його дружини. Причина смерті ще не встановлена, оскільки вони очікують результатів розтину.

На пресконференції у четвер вдень шериф Адан Мендоза зазначив: "Схоже, вони померли досить давно, і я не хочу вгадувати, наскільки давно це сталося".

Разом з тим він додав, що не виключає "нечесної гри", триває розслідування. Були виявлені також пляшка, відпущена за рецептом, і розкидані таблетки, що лежали на стільниці у ванній біля її тіла. Німецьку вівчарку подружжя знайшли мертвою у шафі біля ванної кімнати пані Аракави.

Гекман був одягнений у сірі спортивні штани, синю футболку з довгим рукавом і коричневі капці. Поруч із тілом були сонцезахисні окуляри та тростина. Детектив запідозрив, що актор впав раптово.

Обставини їхньої смерті були "достатньо підозрілими, щоб вимагати ретельного обшуку та розслідування", йдеться в ордері на обшук, оскільки особа, яка викликала швидку допомогу, виявила, що вхідні двері помешкання були відкритими. Але детектив не помітив ознак насильницького проникнення в будинок. 

За свою кар'єру, яка тривала понад шість десятиліть, Гекман отримав два "Оскари", дві премії BAFTA, чотири "Золоті глобуси" та нагороду Гільдії кіноакторів. Гекмен здобув "Оскар" за найкращу чоловічу роль у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв'язок" 1971 року, а також за найкращу чоловічу роль другого плану за роль Маленького Білла Даггетта у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році. Його інші ролі, номіновані на нагороду Кіноакадемії, були у фільмах "Бонні та Клайд" (1967), "Я ніколи не співав для свого батька" (1970) та "Міссісіпі у вогні" (1988).
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
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