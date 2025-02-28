Наказав атакувати хімічною зброєю українських захисників Донеччини: СБУ повідомила про підозру комбригу РФ
СБУ задокументувала воєнні злочини та заочно повідомила про підозру російському комбригу, який причетний до масового застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У відомстві зазначили, що йдеться про командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ полковника Романа Шкробу.
"За даними контррозвідки та слідства СБУ, 20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
У Службі безпеки додали, що за допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, окупанти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкробі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки оголосила заочну підозру генерал-лейтенанту, начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігорю Кіріллову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
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