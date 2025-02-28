Наказав атакувати хімічною зброєю українських захисників Донеччини: СБУ повідомила про підозру комбригу РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У відомстві зазначили, що йдеться про командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ полковника Романа Шкробу.

"За даними контррозвідки та слідства СБУ, 20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки додали, що за допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, окупанти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкробі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.