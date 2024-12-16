СБУ оголосила підозру генералу РФ, за наказом якого проти українських військових застосовують хімічну зброю

Про це повідомляє СБУ.

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що ворог здебільшого використовує боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони ЗСУ.

Згідно зі слідством, росіяни застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках та намагаються приховати їхнє використання під щільним артвогнем. Служба безпеки ідентифікувала гранати з отруйними речовинами РФ та відповідні зразки ґрунту на фронті, після чого передала до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї.

"Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії", - наголошують у СБУ.

Акцентовано, що за час повномасштабної війни до військових шпиталів та інших медустанов України направили понад 2 тис. українських військовослужбовців з різними ступенями хімічного отруєння.

На підставі доказів Кіріллову повідомили про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.