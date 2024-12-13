Готувала промови постпреду РФ при ООН про підтримку "СВО": очільницю ГО з оточення Азарова засудили до 14 років тюрми

Про це інформує пресцентр СБУ.

Жінку затримали у березні 2022 року у Києві. За даними слідства, саме вона готувала тези промови постійного представника РФ при ООН для 11-ї сесії Генасамблеї, що проходила у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді постпред країни-агресорки використав офіційний лист очільниці ГО для дискредитації України на міжнародній арені та виправдовування збройної агресії РФ.

Суд визнав фігурантку винною у державній зраді та призначив їй 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розслідування встановлено, що крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів так звані звіти щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також киянка, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова, виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України.

Під час обшуків у фігурантки вилучили мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.