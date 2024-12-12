В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ В’ячеслава Володіна

Про це повідомляє СБУ.

Так, під час заочного судового засідання Володіна було визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави).

Установлено, що російський посадовець є довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

"Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість голосів російських депутатів. Згодом він організував ратифікації "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і невизнаними "Л/ДНР".

Наразі Володін продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України та виступає на підтримку збройної агресії РФ. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми та в ефірах кремлівських пропагандистів.

"Оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", - пише СБУ.