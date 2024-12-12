В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ В’ячеслава Володіна
За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі голові державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну
Про це повідомляє СБУ.
Так, під час заочного судового засідання Володіна було визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави).
Установлено, що російський посадовець є довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.
"Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість голосів російських депутатів. Згодом він організував ратифікації "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і невизнаними "Л/ДНР".
Наразі Володін продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України та виступає на підтримку збройної агресії РФ. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми та в ефірах кремлівських пропагандистів.
"Оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", - пише СБУ.
- Напередодні Володін розкритикував Європарламент, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ.
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