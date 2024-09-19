Спікер держдуми РФ Володін пригрозив ударом "Сармата" по Страсбургу
Спікер держдуми В'ячеслав Володін розкритикував Європарламент, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ
Свою думку він висловив 19 вересня у Telegram.
"Якщо таке (удари далекобійною зброєю по території РФ, - ред.) станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього", - заявив Володін.
Він закликав Європарламент саморозпуститися.
"Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї", - написав спікер держдуми РФ.
Також Володін натякнув, що РФ може вдарити по Страсбургу ракетою "Сармат", час підльоту якої, за його словами, становить 3 хвилини 20 секунд.
Нагадаємо, що торік заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
- Депутати Європарламенту 19 вересня підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території РФ.
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