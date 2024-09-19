Спікер держдуми РФ Володін пригрозив ударом "Сармата" по Страсбургу

Свою думку він висловив 19 вересня у Telegram.

"Якщо таке (удари далекобійною зброєю по території РФ, - ред.) станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього", - заявив Володін.

Він закликав Європарламент саморозпуститися.

"Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї", - написав спікер держдуми РФ.

Також Володін натякнув, що РФ може вдарити по Страсбургу ракетою "Сармат", час підльоту якої, за його словами, становить 3 хвилини 20 секунд.

Нагадаємо, що торік заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.