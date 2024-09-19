Європарламент закликає західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що депутати підтримали резолюцію "Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС" на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Відповідний документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утримались - 63 депутати. Загалом голосували 619 європарламентарів.

Крім цього, партнери повинні збільшувати постачання боєприпасів та озброєння, посилювати співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також негайно зняти обмеження на використання Україною західних систем озброєнь проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України реалізувати своє законне право на самооборону.