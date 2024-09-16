Рішення щодо далекобійних ударів України по РФ залежить від "окремих союзників", - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про дозвіл України застосовувати далекобійну зброю по території РФ стосується "окремих союзників"
Про це він сказав у інтерв'ю LBC.
"Ці рішення мають приймати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань, як ми це робимо", - заявив генсек.
За його словами, він вітає відповідне рішення, оскільки він вважає, що "на війні без ризику не буває".
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"Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розв’язану Москвою. У війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вірити, що найбільший ризик для нас буде, якщо президент Путін переможе в Україні", - наголосив Столтенберг.
- Напередодні Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії.
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