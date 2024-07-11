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Право на самооборону України передбачає удари по військових об'єктах у РФ, - Столтенберг

11 липня, 2024 четвер
21:55
Війна з Росією НАТО, Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії

Зміст

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Український лідер наголосив на праві Києва завдавати ударів по військових об’єктах у РФ, звідки росіяни раніше атакували Україну.

"Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", - заявив він, додавши, що очікує на позитивні рішення стосовно цього.

Водночас Столтенберг також прокоментував удари по РФ.

"Ми маємо пам’ятати, що це загарбницька війна проти України, а право на самооборону також передбачає право на удари по військових об’єктах на території Росії", - сказав генсек.

Зеленський підкреслив, що Україна має завдавати по території Росії і упереджувальні удари, й удари у відповідь.

"Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень. Якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас", - пояснив президент.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що, оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.  

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду". 

Втім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.

Теги:
Світ
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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