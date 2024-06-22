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США заборонили Україні бити їхньою зброєю вглиб РФ більш як на 100 км, - WP

22 червня, 2024 субота
15:51
Війна з Росією ракета Онікс

Українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

Дозвіл США на удари по російській території певною американською зброєю спричинив скорочення деяких атак РФ, але все ще не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми далеко вглибині РФ, заявили двоє українських чиновників. Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають керовані бомби, що завдають найбільшої шкоди військовим і цивільним.

Українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії. Американські офіційні особи відмовилися уточнювати обмеження, але заявили, що твердження українців про 100 км неправильне.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по Росії через те місце, де російські війська намагаються захопити українську територію. Це не стосується географії чи певного радіуса, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Україна має можливість завдати удару по силах, які завдають удару з-за кордону", — заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц. 

Україні також дозволено використовувати надані США системи протиповітряної оборони для ударів по російських літаках, "якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір", сказав Дітц.

Один з українських військових чиновників сказав, що дозвіл використовувати американську зброю для ударів усередині Росії, "безумовно, змінив ситуацію. Ворог, безумовно, це відчув, особливо безпосередньо на передовій".

Але чиновник додав: "Ні дальність, ні категорія (зброї) недостатні".

Інший український чиновник сказав, що дозвіл бити по території РФ "допоміг зменшити терористичні удари по Харкову. Ось чому ми говоримо, що більша відстань нам допоможе набагато більше зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що, оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.  

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду".

Теги:
Україна
Росія
США
допомога США Україні
зброя для України
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