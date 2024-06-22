Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Держдепі США дозвіл на удари по цілях у РФ назвали "питанням здорового глузду"

У Держдепі США дозвіл на удари по цілях у РФ назвали "питанням здорового глузду"

22 червня, 2024 субота
03:38
Війна з Росією Держдепартамент США

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду"

Зміст

Про це повідомив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс, передає РБК-Україна. 

"Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана, який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду", - сказав він. 

Басс додав, що США мають намір переконатися, що "Росія не зможе використовувати свою територію як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що, оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.  

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

Теги:
Україна
Росія
США
Читайте також:
Олег Симороз
20 червня, 2024 четвер
"Треба бути відірваним від реалій, щоб таке пропонувати": ветеран Симороз про економічне бронювання військовозобов'язаних
F-16
19 червня, 2024 середа
Українські летовища досі не оснащені, це не проблеми Заходу: Снєгирьов про передачу F-16
Артем Довбик (ліворуч), Словаччина - Україна
21 червня, 2024 п'ятниця
Словаччина - Україна 1:2: онлайн-трансляція матчу Євро-2024
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
22 червня
05:10
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами" та рекетами: на Франківщині спрацювала ППО
05:07
скіфське золото
До деокупації Криму "Скіфське золото" експонуватиметься у Києві
04:20
Ентоні Блінкен
Блінкен подякував Південній Кореї за постійну підтримку України
02:55
Південна Корея
Південна Корея через зростання напруженості у відносинах з КНДР викликала посла РФ
02:20
ЛГБТ
"Кохання не буде злочином": у Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками
01:52
Японія запровадила санкції проти китайських компаній, які підтримують війну РФ проти України
01:17
Інтерсіті
Укрзалізниця попередила про зміни маршруту трьох поїздів до Польщі
00:47
Ілюстративне фото
Директору фірми, який привласнив 6,8 млн грн на закупівлі ноутбуків для ЗСУ, оголосили підозру
00:19
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 120 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
2024, п'ятниця
21 червня
23:58
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Хаві Сімонс, Нідерланди - Франція, Євро-2024
Євро-2024: Франція без Мбаппе не змогла здолати Нідерланди
23:38
Зеленський
Асоціація єврейських організацій і общин звернулась до Зеленського через запрошення Палестини на Саміт миру. Заява
22:51
ПриватБанк
ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку операцій з картками та банкоматами
22:44
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав під пабом
22:27
Василь Зварич
Президент України звільнив Зварича з посади посла в Польщі
22:12
Канада
Канада готує план евакуації 45 тис. своїх громадян з Лівану на випадок війни між Ізраїлем та "Хезболлою"
22:03
Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах про вступ до ЄС
22:00
Андрій Єрмак
"Дійсно, хрестив його сина, але це було багато років тому": Єрмак засудив поведінку Тищенка
21:31
новини Львова
У зоні відчуження ЧАЕС незаконно вирубали дерев на 120 млн грн
21:30
інавгурація путіна
"Путін озвучив найреалістичнішу основу для "врегулювання" в Україні": російські фейки та маніпуляції за 21 червня
21:27
Укрпошта
На Харківщині росіяни поцілили в автівку Укрпошти: листоноша загинула, водія поранено
21:25
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Або ми складаємо план стратегічного прориву, або думаємо, як завершити цю війну, - Юрій Луценко
20:54
Марко Арнаутович та Павел Давидович (праворуч), Польща - Австрія, Євро-2024
Збірна Австрії розбила Польщу на Євро-2024
20:54
американські системи ППО Patriot
Має вирішальне значення для України: Нідерланди оголосили про поставку системи ППО Patriot
20:51
Представники українського бізнесу зустрілись із послом США в Україні
Американо-українська Ділова Рада і Українська Бронетехніка організували зустріч представників бізнесу з послом США в Україні
20:49
Анатолій Трубін, збірна України, Євро-2024
"Була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії": голкіпер Трубін прокоментував перемогу над Словаччиною
20:38
Аналітика
Сергій Згурець
"Бавовна" на російських НПЗ, можлива співпраця України та Південної Кореї, а також ситуація поблизу Борової. Воєнні підсумки дня
20:36
Володимир Зеленський
Харківщина - стабільно, Донеччина надзвичайно складно: Зеленський про ситуацію на фронті
20:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця після перемоги України над Словаччиною
20:10
Оновлено
Заступник Блікена Басс у Києві зустрівся зі Шмигалем та розповів про дозвіл завдавати ударів по території РФ
20:01
OPINION
Володимир Єрмоленко
Як мало ми можемо поодинці
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 849-го дня війни: вольова перемога української збірної та серія потужних атак по території Росії 
19:56
Саміт миру
Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця 2024 року, - ОП
19:55
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Ми віддали все життя заради цієї перемоги, - герой матчу Словаччина - Україна Роман Яремчук
19:53
Ексклюзив
мобілізація
"Влада будує поліцейську державу": нардеп Разумков прокоментував законопроєкт про військову поліцію
19:33
Огляд
"Байкери"
"Бабуся з міста" проти "Байкерів": що подивитися на вихідних
19:27
Валдіс Домбровскіс
Перший транш доходів від активів РФ Україна отримає до кінця літа, - Домбровскіс
19:17
Віталій Гогунський
СБУ звинуватила російського актора, відомого за роллю Кузі з "Універу", в пропаганді війни
19:16
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Ребров розсекретив, що відбувалось у роздягальні в перерві матчу Словаччина - Україна
18:58
Анджей Дуда
Дуда назвав проблемою рішення США надавати ракети до Patriot Україні поза чергою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV