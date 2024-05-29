У міноборони Польщі заявили, що не проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії

Про це пише Polskie Radio.

За словами заступника міністра оборони Польщі, в України не повинно бути жодних обмежень. Водночас він визнав, що таку позицію займають небагато країн.

"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка - Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні". - наголосив Томчик.

Посадовець також додав, що Польща просить союзників зробити так, аби цих обмежень не було.