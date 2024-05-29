У міноборони Польщі заявили, що не проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії
Про це пише Polskie Radio.
За словами заступника міністра оборони Польщі, в України не повинно бути жодних обмежень. Водночас він визнав, що таку позицію займають небагато країн.
"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка - Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні". - наголосив Томчик.
Посадовець також додав, що Польща просить союзників зробити так, аби цих обмежень не було.
- Напередодні повідомлялося, що парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди держав-НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
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