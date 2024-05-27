Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди держав-НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії
Про це повідомив народний депутат й очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
Він пояснив, що йдеться про зняття обмежень на використання західної зброї задля ураження цілей на території Росії.
"Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було. Однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з моїми друзями Майком Тернером та Джеральдом Коннолі", - написав Чернєв.
Голова постійної делегації України в ПА НАТО додав, що тепер у парламентарів будуть юридичні підстави, аби "ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя".
- 26 травня Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.
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