Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв

Про це повідомив народний депутат й очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Він пояснив, що йдеться про зняття обмежень на використання західної зброї задля ураження цілей на території Росії.

"Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було. Однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з моїми друзями Майком Тернером та Джеральдом Коннолі", - написав Чернєв.

Голова постійної делегації України в ПА НАТО додав, що тепер у парламентарів будуть юридичні підстави, аби "ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя".