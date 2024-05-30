Норвегія закликала західні країни дозволити Україні бити їхньою зброєю по території РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Глава МЗС наголосив, що Україна, обороняючись, може атакувати РФ у межах міжнародного права.

"Тому, в принципі, ми вважаємо, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні. В іншому випадку ми накладаємо на Україну обмеження, яке ускладнює її перемогу", - висловився Ейде.

Він зазначив, що удари по Росії – цілком нормальні й Україну "не можна змушувати воювати з однією рукою за спиною". За словами міністра, ЗСУ мають вести війну найбільш ефективним для них способом.

"Якщо їх (українців, - ред.) атакують російські війська з території Росії, тому що у них є далекобійна зброя, має бути можливість атакувати їх у відповідь", - заявив Ейде.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.