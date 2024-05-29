У США заявили, що й надалі не дозволяють Україні бити американською зброєю по території РФ

Про це на брифінгу 29 травня сказала очільниця дипмісії США в НАТО Джуліан Сміт, передає "Радіо Свобода".

"У мене немає останніх новин щодо цього питання про використання американської зброї для цілей на території Росії… Ніяких змін у політиці США не відбулося", – заявила дипломатка.

Водночас Сміт нагадала слова держсекретаря США про те, що насамперед Україні вирішувати, як вести війну.

"Зараз ми щосили працюємо над надходженням допомоги в Україну, щоб українці могли продовжувати досягати успіху на полі бою, витісняти російські війська зі своєї території й протистояти будь-якому можливому російському наступу, який може відбутися найближчими днями й тижнями… Ми й надалі зосереджуватимемося на отриманні більшої допомоги Україною, зокрема стосовно ППО й артилерії", – резюмувала вона.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.