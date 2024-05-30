Латвія не обмежує Україну в застосуванні зброї, але відправку своїх військових не обговорює, – глава МЗС

Про це очільниця латвійського МЗС Байба Браже заявила "Радіо Свобода".

"Я не спекулюю. Наразі це не обговорюється", – сказала Браже, відповідаючи на запитання, за яких обставин її країна могла б розглянути можливість відправки військ в Україну.

При цьому дипломатка зазначила, що її країна дозволяє Україні застосовувати надану їй зброю на власний розсуд.

"Латвія ніколи не запроваджувала жодних обмежень на використання своєї зброї, оскільки право на самооборону за статутом ООН для України включає також законні військові об’єкти на території Росії. І ми це чітко бачимо в ситуації на Харківщині, коли російські війська настільки групувалися на російській території поблизу українського кордону. Вже буквально пізно запобігти цій атаці. Тому, що стосується нас, ми підтримуємо право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії", – заявила Браже.