Латвія не обмежує Україну в застосуванні зброї, але відправку своїх військових не обговорює, – глава МЗС
Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну
Про це очільниця латвійського МЗС Байба Браже заявила "Радіо Свобода".
"Я не спекулюю. Наразі це не обговорюється", – сказала Браже, відповідаючи на запитання, за яких обставин її країна могла б розглянути можливість відправки військ в Україну.
При цьому дипломатка зазначила, що її країна дозволяє Україні застосовувати надану їй зброю на власний розсуд.
"Латвія ніколи не запроваджувала жодних обмежень на використання своєї зброї, оскільки право на самооборону за статутом ООН для України включає також законні військові об’єкти на території Росії. І ми це чітко бачимо в ситуації на Харківщині, коли російські війська настільки групувалися на російській території поблизу українського кордону. Вже буквально пізно запобігти цій атаці. Тому, що стосується нас, ми підтримуємо право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії", – заявила Браже.
Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ
2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.
27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.
Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.
Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.
29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.
Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.
30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва. Також про відсутність обмежень заявила Чехія.
Можлива відправка західних військ в Україну: що відомо
26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.
29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.
29 травня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав неприйнятною відправку німецьких військових в Україну.
Пізніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле в Україну свої війська.
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