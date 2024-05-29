Пісторіус виступив проти навчання українських військових німецькими на території України

Про це повідомляє Bild.

"Додаткова вартість, якої я не бачу, є непропорційною до ризику та зусиль, які доведеться докласти, і тому це не варіант для нас", - сказав Пісторіус.

Водночас німецький міністр наголосив на важливості навчання українських військових на зенітних системах Patriot у Німеччині і назвав це важливим внеском у підтримку України.

Під час візиту на навчання на військовому полігоні на півночі Німеччини Пісторіус назвав системи протиповітряної оборони тим, на що зараз найбільше покладається Україна.

Німеччина надала Україні дві системи Patriot і снаряди до них. Україні пообіцяли невдовзі надати третій комплекс ППО.