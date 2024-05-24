Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США
На військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16
Про це пише Politico.
За словами речниці військово-повітряних сили національної гвардії США Ерін Ханніган, українці завершили навчання на військовій базі у штаті Аризона. Вона назвала це вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів в небі України.
Пілоти готувалися на 162-й базі ВПС нацгвардії США в Тусоні. Кількість військових та точна дата їхнього випуску не розголошується з міркувань безпеки.
За інформацією Politico, наразі пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
- 21 травня міністерство оборони Нідерландів оголосило про завершення підготовки 10 українських військовослужбовців, які навчалися технічного обслуговування винищувачів F-16.
- 22 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну після навчань.
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