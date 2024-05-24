Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США

Про це пише Politico.

За словами речниці військово-повітряних сили національної гвардії США Ерін Ханніган, українці завершили навчання на військовій базі у штаті Аризона. Вона назвала це вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів в небі України.

Пілоти готувалися на 162-й базі ВПС нацгвардії США в Тусоні. Кількість військових та точна дата їхнього випуску не розголошується з міркувань безпеки.

За інформацією Politico, наразі пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.