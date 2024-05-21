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Українські військові в Нідерландах закінчили навчання з технічного обслуговування F-16

21 травня, 2024 вiвторок
13:19
Світ

У вівторок, 21 травня, міністерство оборони Нідерландів оголосило про завершення підготовки 10 українських військовослужбовців, які навчалися технічного обслуговування винищувачів F-16

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Про це йдеться на сайті відомства.

Навчальна програма була розроблена кластером "Обладнання для забезпечення безпеки польотів" (VVU). 

"Українці навчилися обслуговувати всі деталі, важливі для пілота винищувача. Йдеться про шолом, бортові кисневі системи та парашути", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час тренувань вони навчилися складати та перевіряти комплект засобів для виживання, призначених для того, аби пілот винищувача міг забезпечити себе протягом декількох днів після аварійної посадки. До нього входять продукти харчування та медикаменти. 

В ході тренувань українські військові також готувались до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16, аби з часом бути краще захищеними.

У відомстві нагадали, що Нідерланди пообіцяли надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Ці літаки також необхідно обслуговувати. 

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

22 березня стало відомо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але поки що не відомі точні терміни

29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.

1 травня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.

13 травня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що обіцяні країною винищувачі F-16 прибудуть в Україну впродовж кількох місяців.

Теги:
Україна
Росія
Нідерланди
військові
Війна з Росією
допомога Україні
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