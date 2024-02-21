Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 у США до літа

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона.

Як розповіла речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган, ця група пілотів почала навчання в середині жовтня на базі 162-го винищувального авіакрила в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком