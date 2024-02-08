Цьогоріч Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16, - посол Карасевич

Про це сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв’ю Укрінформу.

"Дійсно, пані Оллонґрен (міністерка оборони Нідерландів, - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо", - повідомив він.

Проте відома кількість винищувачів, які нададуть Нідерланди. Це 18 раніше обіцяних F-16, які готують для передачі Україні, а також ще 6, про які повідомили нещодавно.

"Але маємо розуміти, що, окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр у Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18 винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України", - зауважив Карасевич.

Він також додав, що країна виділить €122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку для України.

"Тобто з цих 122 мільйонів євро, про які ви запитали, певна частина передається Україні для посилення наших ІТ-спроможностей. На іншу частину коштів закуповуватимуться артилерійські снаряди – це те, що нам зараз дуже потрібно. Йдеться про укладання контрактів на закупівлю снарядів. Але ми маємо розуміти, що ці 122 мільйони євро – невеличка частина загального фінансування, яке передбачене на військову допомогу цього року. І якщо ми говоримо про загальний обсяг безпекової допомоги, яку Нідерланди виділяють для України цього року, то це 2 млрд євро", - розповів посол.