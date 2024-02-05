Нідерланди передадуть Україні 6 додаткових літаків F-16

Про це повідомляє пресслужба міноборони Нідерландів.

"Тепер до 18 F-16, які готуються до доставляння в Україну, додадуться ще 6 літаків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії, де проходитимуть навчання й тренуватимуться українські пілоти.

Також Нідерланди припинили дискусії щодо можливого продажу 6 винищувачів F-16 компанії Draken International, з якою 2021 році країна уклала угоди. Йдеться про те, що обидві сторони прийшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.