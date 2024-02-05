Нідерланди передадуть Україні 6 додаткових літаків F-16
Додаткові 6 літаків F-16 Нідерланди готують до передачі в Україну
Про це повідомляє пресслужба міноборони Нідерландів.
"Тепер до 18 F-16, які готуються до доставляння в Україну, додадуться ще 6 літаків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії, де проходитимуть навчання й тренуватимуться українські пілоти.
Також Нідерланди припинили дискусії щодо можливого продажу 6 винищувачів F-16 компанії Draken International, з якою 2021 році країна уклала угоди. Йдеться про те, що обидві сторони прийшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.
- У подальших пакетах військової допомоги Україна очікує отримати багатоцільові винищувачі F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 км.
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