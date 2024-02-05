Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю ураження до 500 км у наступних пакетах допомоги, – Наєв
У подальших пакетах військової допомоги Україна очікує отримати багатоцільові винищувачі F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 км
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дасть змогу Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога", - сказав він.
За його словами, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.
"Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі", - розповів Наєв.
Звільнення Херсона стало можливим завдяки отриманню Україною М142 HIMARS і М270 MLRS, а взимку 2022 року від масованих атак рятували зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, IRIS-T SLM та зенітні самохідні артилерійські установки GEPARD, які дали змогу підвищити ефективність ППО до 75-80%.
"А сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%", - сказав генерал.
Він наголосив, що Україна потребує нових засобів боротьби з ворогом для повного звільнення території.
Що відомо про F-16 для України
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Тоді перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди планують надати Україні 42 винищувачі. Крім того, Норвегія надасть Україні F-16.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.
26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії, після чого вони продовжили навчання у Данії.
3 січня 2024 року міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити внесок у навчання українських пілотів.
5 січня у Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів.
10 січня у Міноборони повідомили, що декілька груп українських пілотів проходять навчання на винищувачах F-16 за різними програмами у Великій Британії, США, Канаді, Польщі та Данії.
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