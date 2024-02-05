Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю ураження до 500 км у наступних пакетах допомоги, – Наєв

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю ураження до 500 км у наступних пакетах допомоги, – Наєв

5 лютого, 2024 понедiлок
10:52
Війна з Росією F-16

У подальших пакетах військової допомоги Україна очікує отримати багатоцільові винищувачі F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 км

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дасть змогу Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога", - сказав він.

За його словами, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

"Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі", - розповів Наєв.

Звільнення Херсона стало можливим завдяки отриманню Україною М142 HIMARS і М270 MLRS, а взимку 2022 року від масованих атак рятували зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, IRIS-T SLM та зенітні самохідні артилерійські установки GEPARD, які дали змогу підвищити ефективність ППО до 75-80%.

"А сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%", - сказав генерал.

Він наголосив, що Україна потребує нових засобів боротьби з ворогом для повного звільнення території.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Тоді перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди планують надати Україні 42 винищувачі. Крім того, Норвегія надасть Україні F-16.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії, після чого вони продовжили навчання у Данії.

3 січня 2024 року міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити внесок у навчання українських пілотів.

5 січня у Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів.

10 січня у Міноборони повідомили, що декілька груп українських пілотів проходять навчання на винищувачах F-16 за різними програмами у Великій Британії, США, Канаді, Польщі та Данії.

Теги:
Світ
Сергій Наєв
допомога Україні
Читайте також:
окупанти орки танк рф
4 лютого, 2024 неділя
Forbes: 500 танків для наступу на Харківщині - РФ планує захопити Куп'янськ до березня 2024 року
санкції проти Росії
5 лютого, 2024 понедiлок
У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters
Фінляндія
2 лютого, 2024 п'ятниця
Фінляндія почала "розконсервовувати" свій головний козир на випадок війни у Європі, - Defence Express
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.58
    Продаж 41.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 лютого
12:20
ЗСУ, мобілізація
Генерал бундесверу наголосив на необхідності посилення мобілізації в Україні
12:08
імплантат для лікування ОКР та епілепсії
Американські нейрохірурги встановили в мозок жінки імплантат для лікування ОКР та епілепсії
12:00
OPINION
Володимир Горбач
Що нас чекає: новий сезон чи взагалі новий серіал?
11:55
Уперше в історії України: акваторію Сухого лиману на Одещині здадуть в оренду на 7 років
11:54
Огляд
Вітор Роке
Закриття трансферного вікна у футболі, перехід Гемілтона та перезапуск Суперліги. Головні новини світового спорту за тиждень
11:53
Пакістан, поліція
Загинули 10 людей: у Пакистані невідомі напали на поліцейський відділок, підозрюють терористів
11:52
Ексклюзив
Іран
Конфлікт на Близькому Сході розширюється, - Центр близькосхідних досліджень
11:34
грузія
У Грузії заявили про виявлення 14 кг вибухівки: її нібито везли з України до Воронежа
11:19
електроенергія
На Криворіжжі заживили всіх абонентів, знеструмлених через атаки РФ: ситуація в енергосистемі станом на 5 лютого
11:06
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
Менеджмент вирішення питання не подобається: ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко про можливу заміну Залужного
10:58
Франція
Вбивство французьких волонтерів у Бериславі: МЗС Франції викликає на килим посла РФ
10:47
Новини компаній
Вагони із залізною рудою
Ferrexpo підвищує імідж України на світових ринках завдяки високоякісній залізорудній продукції, - експертка з якості Віта Равінська
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:42
СБУ оголосила підозри у держзраді 5 українцям, серед них інженерка оборонного заводу
10:34
окупанти
"Треба бути готовими до кожного сценарію": у Польщі припустили ймовірність нападу Росії
10:26
Сергій Наєв
Офіцери спецпризначення та розвідки: Наєв розповів про ДРГ росіян на північному кордоні
10:21
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
10:11
Валерій Залужний і Сергій Шаптала
"Нам ще буде дуже важко, але ніколи не буде соромно", - Залужний привітав з днем народження начальника Генштабу Шапталу
10:09
OPINION
Михайло Жернаков
ЄС виділив €50 млрд. А що з грішми США?
10:01
Куп'янськ
Концентрація сил РФ під Куп'янськом: у РНБО статистику Forbes назвали відмінною від реальності
09:45
ДТП на Оболоні у Києві 4 лютого
У Києві в ДТП із легковиками постраждали 5 людей, у тому числі дитина
09:34
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Зараз один із найскладніших періодів в обороні Авдіївки, - Згурець
09:14
Yandex.Taxi
Нідерландська Yandex N.V. припиняє співпрацю з Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд
08:59
Кримінал
У 2023 році в Києві сталося майже 1900 ДТП: які основні причини автопригод
08:34
Мі-8 ВКС РФ
Зниклий у РФ гелікоптер МНС потонув у озері
08:31
техніка окупантів
Оборонно-промислова база РФ не здатна повністю забезпечити технікою нові резерви армії, - ISW
08:25
Оновлено
США Україна
Сенат США досяг двопартійної угоди щодо кордонів включно з допомогою Україні та Ізраїлю, Байден закликав ухвалити законопроєкт якнайшвидше
08:23
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Ворог, імовірно, завіз вибухівку на об'єкти критичної інфраструктури окупованої Херсонщини, - перший заступник голови облради
08:18
На фото: постер "Греммі"
Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш: у США оголосили переможців "Греммі-2024"
08:05
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Засіб ППО, 18 артсистем і 810 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:04
OPINION
Костянтин Корсун
Нацвідбір на Євробачення: невже вся екосистема Дії скомпрометована?
08:00
Огляд
Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система у США
07:42
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган обговорить із Путіним "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем, - МЗС Туреччини
07:31
санкції проти Росії
У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters
07:24
Канада
Канада готує нові санкції проти лідерів ХАМАС
07:04
боєприпаси 155 мм
Норвезько-фінська компанія Nammo Lapua оголосила про збільшення виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ в Україні
06:39
долар
Ірак заборонив низці банків транзакції в доларах США
00:54
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вдарив по командному центру "Хезболли" у Лівані
00:36
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаках БПЛА на Брянську область
00:22
США Японія
Японія та США під час військових навчань назвали Китай "гіпотетичним противником"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV