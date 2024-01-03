Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів використанню літаків
Про це інформує Reuters.
За словами голови міноборони Норвегії, країна вже направила до Данії 10 інструкторів для допомоги у навчанні українських пілотів.
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Зазначається, що Норвегія минулого року заявила про приєднання до Данії, Нідерландів та інших країн у наданні літаків Україні.
Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні F-16 на нові F-35.
Що відомо про F-16 для України
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.
За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.
26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії: зараз вони навчаються керувати винищувачами у Данії.
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