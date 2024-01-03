Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України

3 січня, 2024 середа
12:33
Світ

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів використанню літаків

Про це інформує Reuters.

За словами голови міноборони Норвегії, країна вже направила до Данії 10 інструкторів для допомоги у навчанні українських пілотів.

Читайте також: Данія навесні передасть Україні F-16: як літаки змінять баланс сил у нашому небі

Зазначається, що Норвегія минулого року заявила про приєднання до Данії, Нідерландів та інших країн у наданні літаків Україні.

Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні F-16 на нові F-35.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії: зараз вони навчаються керувати винищувачами у Данії.

Україна
Норвегія
Данія
F-16
Військові новини
Читайте також:
зима, ялинка, мороз
2 січня, 2024 вiвторок
Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
Китай та США
2 січня, 2024 вiвторок
"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
ЗСУ
1 січня, 2024 понедiлок
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.14
    Купівля 38.14
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
13:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар і євро
13:37
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів
13:12
блокпост
Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
13:10
Денис Куликовський
Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському
13:08
Міненерго
Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників
12:50
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
12:39
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ ударила по Херсонщині та Донеччині: вбито чоловіка, поранено підлітка
12:22
вибори днр
Росіяни на ТОТ формують список "спостерігачів" на виборах президента РФ, - ЦНС
12:17
Санкції на алмази
ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Розвалена система управління добиватиме бізнес
11:57
школа
Як змінилася шкільна освіта в Україні після Революції Гідності. Пояснюють експерти
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки на Бєлгородщину і тимчасово окупований Крим після масованого обстрілу України та плани Путіна на вибори в Росії. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:44
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 січня
11:30
Київ, ялинка
У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях
11:27
Андрій Наумов
Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC
11:21
Ексклюзив
ракета Х-101
Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець
11:21
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат
11:09
Радослав Сікорський
"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
10:40
Ілюстративне фото
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
10:38
На фото: Мікі Рурк
Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
10:31
Українському ексчиновнику оголосили підозру у держзраді
Допомагав терористу "ЛНР" Пасічнику репресувати українців: затримано ексчиновника Міненерго
10:04
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
МОЗ оприлюднило свіжі дані щодо зруйнованих та пошкоджених Росією медзакладів
10:02
ЗСУ
Війська РФ зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку, але активно завдають авіаударів
10:01
OPINION
Юрій Гудименко
Чому не можна мобілізувати тільки бідних?
09:58
На фото: Зірка Marvel Керрі Бернанс
Зірка Marvel Керрі Бернанс потрапила в серйозну ДТП
09:47
Курська область
РФ звинуватила Україну в атаці на Курську область: начебто пошкоджено електропідстанцію, у людей немає світла і тепла
09:22
окупанти
Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА
09:15
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 64, тривають пошукові роботи
09:12
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
09:06
Оновлено
Обстріл Харкова ввечері 2 січня
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
08:51
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
08:45
Зузана Чапутова
Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони
08:40
Клодін Гей
Президентка Гарвардського університету йде у відставку через звинувачення у плагіаті та підтримці антисемітизму
08:32
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росіяни вивели у Чорне море 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:25
Ілюстративне фото
Тайвань зафіксував у небі три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази
08:24
тренування армії США в Румунії
США домовилися із Катаром про присутність військ у країні ще на 10 років, - Reuters
08:03
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Путін завжди був твариною
07:17
ППО С-300
Росія намагатиметься пристосуватися до можливостей української ППО, - ISW
06:41
США Ізраїль
"Ми не є ще однією зіркою на прапорі США": міністр національної безпеки Ізраїлю відповів на критику Держдепу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV