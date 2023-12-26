Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку з польотів на F-16 у Британії

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Вказано, що шість українських пілотів розпочали навчання з льотної майстерності та англійської мови у Британії у серпні цього року. Після його завершення вони вирушили до Данії.

"Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor з досвідченими інструкторами, вивчаючи загальні процедури управління, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю", - йдеться у повідомленні.

Ще десять пілотів, які брали участь у мовній підготовці? залишаються у Британії для продовження практичної базової льотної підготовки та вивчення авіаційної медицини. Паралельно з пілотами також навчався технічний персонал, який надалі обслуговуватиме літаки.

"Я пишаюся підтримкою, яку королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. Велика Британія відіграє важливу роль у розбудові системи протиповітряної оборони України відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення, надаючи сотні ракет і боєприпасів, а також радіолокаційні системи і системи озброєння", - зазначив міністр оборони Грант Шаппс.

Він наголосив, що Британія продовжить підтримувати Україну, зокрема, шляхом продовження навчання пілотів на винищувачах. Програма, яку надає країна, покликана надати військовим навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на винищувачах країн-партнерів.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

Водночас ISW зазначив, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.