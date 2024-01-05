У Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів
У Данію прибули з Норвегії два винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти
Про це повідомили у Збройних силах Норвегії.
"Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років служби на цих літаках тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про F-16 для України
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
- У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Тоді перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди планують надати Україні 42 винищувачі. Крім того, Норвегія надасть Україні F-16.
- 15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.
- За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.
- 26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії, після чого вони продовжили навчання у Данії.
- 3 січня 2024 року міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити внесок у навчання українських пілотів.
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