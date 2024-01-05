У Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів

Про це повідомили у Збройних силах Норвегії.

"Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років служби на цих літаках тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про F-16 для України