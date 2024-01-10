Українські пілоти проходять навчання на F-16 за різними програмами у п'яти країнах, - Міноборони

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він розповів, що молоді пілоти підвищують свій професійний рівень у Великій Британії, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами. У подальшому вони перейдуть до перенавчання на літаки F-16.

У той же час досвідчені пілоти разом із наземним персоналом у Данії та США проходять перенавчання на F-16.

Також є інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, вони у Великій Британії, Канаді, Польщі та США підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою, щоб найближчим часом приєднатися до програми перенавчання на літаки F-16.

Також Павлюк подякував міжнародним партнерам "Авіаційної коаліції".

"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, а й допомога з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16", - написав він.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Тоді перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди планують надати Україні 42 винищувачі. Крім того, Норвегія надасть Україні F-16.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії, після чого вони продовжили навчання у Данії.

3 січня 2024 року міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити внесок у навчання українських пілотів.

5 січня у Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів.