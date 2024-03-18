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Румунський президент Йоганніс погодив навчання українських пілотів на F-16 на військовій базі в країні

18 березня, 2024 понедiлок
17:04
Світ Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті

Про це повідомляє Digi24.

Відомо, що лідер Румунії окрім навчання близько 50 українців на літаках F-16 дав згоду на перевезення деякої зброї для України територією його держави. 

Зазначено, що Йоганніс повідомив парламент про своє схвалення транзиту військової допомоги Україні від Фінляндії та навчання українських пілотів на F-16 листом.

Тепер цей лист у понеділок має розглянути керівництво обох палат парламенту Румунії. Зазначено, що голосування повинне відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Наразі румунська влада не повідомляє дату навчань українських пілотів. Проте джерела видання стверджують, що українці мають прибути на авіабазу у Фетешті цього літа.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.


 
Теги:
Україна
Румунія
Війна з Росією
F-16
допомога Україні
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