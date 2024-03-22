Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил", - йдеться у повідомленні.

У рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні. Вони також пройшли курси англійської мови, щоб допоможе у навчанні та покращить взаємодію з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів.

Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.