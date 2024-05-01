У Повітряних силах припустили, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня
Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше", - заявив Євлаш.
"Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і поінформуємо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі", - додав він.
При цьому Євлаш не уточнив, про яку кількість винищувачів ідеться.
За його словами, пілоти зараз навчаються у США та Данії.
Варто зазначити, що християни східного обряду цьогоріч святкують Великдень 5 травня.
- Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
- 29 квітня Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.
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