У Повітряних силах припустили, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше", - заявив Євлаш.

"Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і поінформуємо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі", - додав він.

При цьому Євлаш не уточнив, про яку кількість винищувачів ідеться.

За його словами, пілоти зараз навчаються у США та Данії.

Варто зазначити, що християни східного обряду цьогоріч святкують Великдень 5 травня.