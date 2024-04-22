Україна отримає F-16 від Данії уже влітку 2024 року, - посол
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року
Про це він повідомив в інтерв'ю "Ми - Україна".
"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Весь наш парк F-16 зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35", - сказав Міккельсен.
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За його словами, частина винищувачів також буде доставлена до Аргентини.
На питання журналістки щодо того, коли Україна отримає F-16, посол процитував слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, що Данія передасть Україні винищувачі влітку цього року.
"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені як і обіцяли", - додав посол.
- 15 квітня стало відомо, що Норвегія, разом із данськими й нідерландськими партнерами, планує передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 із найновішим озброєнням.
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