Україна отримає F-16 від Данії уже влітку 2024 року, - посол

Про це він повідомив в інтерв'ю "Ми - Україна".

"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Весь наш парк F-16 зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35", - сказав Міккельсен.

Читайте також: Експерт Романенко розповів, які параметри мають бути у F-16 для боротьби з РФ

За його словами, частина винищувачів також буде доставлена до Аргентини.

На питання журналістки щодо того, коли Україна отримає F-16, посол процитував слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, що Данія передасть Україні винищувачі влітку цього року.

"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені як і обіцяли", - додав посол.