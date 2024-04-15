Україна отримає літаки F-16 зі здатністю бити глибоко в тил противника, – голова МЗС Норвегії

Про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав 15 квітня на брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

На його переконання, Україна повинна нарощувати свій ударний потенціал і мати змогу бити глибоко в тил противника.

"Я належу до тих країн Європи, які вважають, що Україні також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів у тилу противника, що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16. Ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі. Разом із данськими та нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів. Можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які дуже зараз важливі для України", - сказав міністр.

Він наголосив, що Норвегія буде з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення результату – перемоги над Росією.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо кількості винищувачів, міністр лише сказав, що йдеться про "значну кількість".

"Коли ви питаєте, скільки буде від Норвегії, не можу вам сказати точну кількість, бо там у тому числі й літаки, які вже оновлені, в кращій бойовій формі та деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту в тому числі. Буду тут обережним – не скажу точну кількість", – сказав дипломат.

За його словами, найважливішим у цьому питанні є стан озброєння, яким буде оснащений літак, тому літаки, які будуть у льотній здатності, будуть із "найновішим озброєнням", розповів Ейде.

При цьому очільник МЗС Норвегії не назвав термінів постачання винищувачів до України.