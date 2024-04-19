Експерт з авіації Романенко розповів, які параметри мають бути в F-16 для ефективної боротьби з ворогом
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що Україна може отримати модернізовані F-16 з новітніми радіолокаційними станціями, що покращить здатності українських пілотів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наскільки все закрито від будь-якого висвітлення в медіа, що можна лише робити якісь припущення. Перше припущення, що ми отримаємо літаки у такому стані, як у збройних силах, скажімо, Данії та Норвегії. Це літаки були трохи несучасним, вони відповідають стандарту "Блок 50-52" такому, як зараз є основним літаком в авіації, повітряних силах Сполучених Штатів, але там радіолокаційні 66 станції друга чи третя модифікація з дальністю 110 км, порівняємо з російськими винищувачами Су-35, Су-30СМ - дальність близько 300 км", - пояснив Романенко.
Експерт припускає, що перед передачею Україні винищувачі F-16 капітально відремонтують та встановлять сучасніші радіолокаційні станції.
"Тоді, звичайно, можливості наших льотчиків повноцінно вести боротьби з російськими винищувачами значно зростуть. Крім того, якщо ми отримаємо все ж таки літаки з радіолокаційними станціями іншого типу, наприклад, 86 станція, у неї вже 120 км і загалом вони отримали під час чергових етапів удосконалення ракети з дальністю 160 км, що загалом кілометрів на 40 перевищує дальність російських ракет. Тобто десь ми втрачаємо в можливостях, десь отримуємо кращі можливості для ураження російських літаків", - сказав провідний науковий співробітник Державного музею авіації.
Романенко має надію, що отримані в майбутньому F-16 будуть з потужними бортовими комплексами оборони: "На це завжди в країнах НАТО, в Сполучених Штатах звертають особливу увагу. Що таке бортовий комплекс оборони? - це радіоелектронне обладнання, яке здатне виявити опромінювання радарів російських винищувачів, пуски ракет і поставити ефективні перешкоди так, що відвернути ці ракети, щоб вони не влучили в літак. У разі дотримання цих умов ми отримаємо літаки, які дадуть нашим пілотам можливість ввести на рівних боротьбу з росіянами. Я вже не кажу про те, що ми зможемо більш ефективно знищувати російські крилаті ракети".
- На початку січня Норвегія відправила два F-16 до Данії для підготовки українських пілотів і допоміжного персоналу.
- Наприкінці березня міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілися з данською делегацією. Сторони обговорювали і F-16, які Данія обіцяла передати Україні.
- Улітку 2023 року Норвегія підтвердила, що приєдналася до коаліції F-16, але публічно так і не називала кількість винищувачів, які передасть Україні. За тодішніми даними норвезьких ЗМІ, йшлося про п’ять-десять бортів.
- 15 квітня стало відомо, що Норвегія разом із данськими й нідерландськими партнерами планує передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 із найновішим озброєнням.
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