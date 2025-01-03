У ТЦК Сум військовослужбовець побив місцевого жителя: чоловік помер у лікарні
У Сумах військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя, який попри госпіталізацію помер унаслідок отриманих травм
Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Сумській області.
"Між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).
Заяву про побиття до поліції подала співмешканка побитого чоловіка.
Сумський обласний ТЦК та СП уточнив, що побиття сталося напередодні нового року, а учасники конфлікту не є співробітниками центру комплектування та соцпідтримки.
"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна", - йдеться у повідомленні.
ТЦК наголосив, що правоохоронцям передали всі матеріали з камер спостереження.
Видання SumyToday із посиланням на тітку загиблого Наталію Скачедуб повідомляє, що її небіж Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку отримав у Сумському міському ТЦК та СП 29 грудня 2024 року.
За словами пані Скачедуб, 29 грудня близько 15:00 Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера та повідомив, що його забрали до ТЦК, він уже пройшов ВЛК і його відправлятимуть у військо. Після цього зв'язку з Євгеном не було, а коли наступного дня рідні додзвонилися на номер, з якого він телефонував, їм заявили, що Євген нібито випив пів літру горілки, йому стало зле і його госпіталізували.
Жінка знайшла Євгена в обласній лікарні, де їй повідомили, що його привезли з черепно-мозковою травмою і він перебуває в комі після операції.
31 грудня о 7:30 родині зателефонували з лікарні та повідомили про смерть Євгена.
Видання також наводить коментар Сумської обласної лікарні.
"Чоловік був доставлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводились реанімаційні заходи, але травми були важкими, через що пацієнт помер 31 грудня", - розповів заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко.
- Раніше перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що у Міноборони розробляють варіант повного реформування ТЦК та СП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе