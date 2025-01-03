У ТЦК Сум військовослужбовець побив місцевого жителя: чоловік помер у лікарні

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Сумській області.

"Між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).

Заяву про побиття до поліції подала співмешканка побитого чоловіка.

Сумський обласний ТЦК та СП уточнив, що побиття сталося напередодні нового року, а учасники конфлікту не є співробітниками центру комплектування та соцпідтримки.

"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна", - йдеться у повідомленні.

ТЦК наголосив, що правоохоронцям передали всі матеріали з камер спостереження.

Видання SumyToday із посиланням на тітку загиблого Наталію Скачедуб повідомляє, що її небіж Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку отримав у Сумському міському ТЦК та СП 29 грудня 2024 року.

За словами пані Скачедуб, 29 грудня близько 15:00 Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера та повідомив, що його забрали до ТЦК, він уже пройшов ВЛК і його відправлятимуть у військо. Після цього зв'язку з Євгеном не було, а коли наступного дня рідні додзвонилися на номер, з якого він телефонував, їм заявили, що Євген нібито випив пів літру горілки, йому стало зле і його госпіталізували.

Жінка знайшла Євгена в обласній лікарні, де їй повідомили, що його привезли з черепно-мозковою травмою і він перебуває в комі після операції.

31 грудня о 7:30 родині зателефонували з лікарні та повідомили про смерть Євгена.

Видання також наводить коментар Сумської обласної лікарні.

"Чоловік був доставлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводились реанімаційні заходи, але травми були важкими, через що пацієнт помер 31 грудня", - розповів заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко.