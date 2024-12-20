"Створення абсолютно нових структур": в Україні розглядають варіант з реформуванням ТЦК

Про це на годині запитань до уряду заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За словами Гаврилюка, у Міноборони розробляють варіант повного реформування ТЦК та СП.

"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант реформування ТЦК по-новому. В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", – йдеться у заяві.

Реформування ТЦК. Що відомо

6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.

Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради з захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.

18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.

Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський розкритикував пропозицію замінити ТЦК альтернативними формами залучення громадян до ЗСУ.