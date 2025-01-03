Шевченко: для України футбол – це символ надії та стійкості

Про це Андрій Шевченко сказав італійському виданню Il Messaggero.

"Ситуація в Україні дуже складна через війну, яка продовжується. Матчі проходять за суворого протоколу безпеки, часто без глядачів та у регіонах, де ризик мінімальний. Наші клуби та збірні беруть участь у місцевих та міжнародних турнірах", - розповів очільник УАФ іноземцям про ситуацію у нашому футболі.

За словами Шевченка, УАФ працює, щоб підтримати усі сфери нашого футболу.

"Для нас футбол – це не просто спорт, це символ надії та стійкості. УАФ робить все можливе, щоб підтримати гравців, тренерів та уболівальників, гарантуючи проведення матчів навіть у ці складні часи", – сказав Андрій Шевченко.