Шевченко: для України футбол – це символ надії та стійкості
Президент УАФ Андрій Шевченко переконаний, що футбол для українців - це не просто спорт
Про це Андрій Шевченко сказав італійському виданню Il Messaggero.
"Ситуація в Україні дуже складна через війну, яка продовжується. Матчі проходять за суворого протоколу безпеки, часто без глядачів та у регіонах, де ризик мінімальний. Наші клуби та збірні беруть участь у місцевих та міжнародних турнірах", - розповів очільник УАФ іноземцям про ситуацію у нашому футболі.
За словами Шевченка, УАФ працює, щоб підтримати усі сфери нашого футболу.
"Для нас футбол – це не просто спорт, це символ надії та стійкості. УАФ робить все можливе, щоб підтримати гравців, тренерів та уболівальників, гарантуючи проведення матчів навіть у ці складні часи", – сказав Андрій Шевченко.
- У вересні 2024 року Андрій Шевченко наголосив, що після обрання його головою Асоціації він на постійній основі живе в Україні.
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