"Адаптувався до життя у військовому Києві": Шевченко заявив, що повністю переїхав в Україну
Президент УАФ Андрій Шевченко наголосив, що після обрання його головою Асоціації він на постійній основі живе в Україні
Про це Андрій Шевченко повідомив у розмові зі Сергієм Жаданом в етері Радіо Хартія.
"Я адаптувався до життя у військовому Києві. Але ви знаєте, що я багато в роз'їздах країною, буваю в різних регіонах. Зараз таке у нас усіх життя, треба адаптуватися. Вважаю, що потрібно всім залишатися єдиними, щоб допомагати країні", - заявив Андрій Шевченко.
За словами президента Української асоціації футболу, він дуже хоче, щоб національна команда знову грала в Україні.
"Я ухвалив важливе для себе рішення: сказав, що хочу повернутися до України, жити у Києві. Дуже хочу, щоб одного разу повернулося мирне життя і щоби міжнародні матчі, збірна України, повернулися на наші стадіони", – сказав Шевченко.
Зі січня 2024 року Андрій Шевченко є очільником УАФ.
- 26 серпня лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав неочікуваний дует. Свою композицію під назвою "Оберіг" він заспівав з Андрієм Шевченком.
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