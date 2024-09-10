"Адаптувався до життя у військовому Києві": Шевченко заявив, що повністю переїхав в Україну

Про це Андрій Шевченко повідомив у розмові зі Сергієм Жаданом в етері Радіо Хартія.

"Я адаптувався до життя у військовому Києві. Але ви знаєте, що я багато в роз'їздах країною, буваю в різних регіонах. Зараз таке у нас усіх життя, треба адаптуватися. Вважаю, що потрібно всім залишатися єдиними, щоб допомагати країні", - заявив Андрій Шевченко.

За словами президента Української асоціації футболу, він дуже хоче, щоб національна команда знову грала в Україні.

"Я ухвалив важливе для себе рішення: сказав, що хочу повернутися до України, жити у Києві. Дуже хочу, щоб одного разу повернулося мирне життя і щоби міжнародні матчі, збірна України, повернулися на наші стадіони", – сказав Шевченко.

Зі січня 2024 року Андрій Шевченко є очільником УАФ.