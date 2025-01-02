В Україні запустили онлайн-кабінет перевізника для міжнародних автобусних маршрутів

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, за 3 роки повномасштабної війни пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад 7 разів.

"Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян. Саме тому онлайн-кабінет перевізника – цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики", - додав Кулеба.

Міністр розповів, що перевізники вже можуть скористатися опцією "Продовжити маршрут", однак йдеться лише про тих водіїв, у яких завершується термін дії українського дозволу та які потребують продовжити маршрут для подальшої роботи.

"Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення", - пояснив глава Мінрозвитку громад і територій.

Після цього перевізник отримає позитивне рішення через 10 днів. Якщо ж інформація потребуватиме уточнення, він отримає сповіщення в системі, а на виправлення помилок матиме 5 днів.

"Цього ж місяця перевізнику стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів", - анонсував Кулеба.