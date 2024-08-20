В Україні запустили портал з даними про міжнародні автобусні рейси
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило державний портал, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути
Про це повідомляє Міністерство у Telegram.
"Це місце, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень", - йдеться у повідомленні.
На порталі можна обрати легального та перевіреного перевізника, спланувати безпечний маршрут та дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.
Переглянути новий портал можна за посиланням.
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