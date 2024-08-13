Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології МЗС цифровізує частину послуг для українців за кордоном, аби знизити навантаження на консулів

МЗС цифровізує частину послуг для українців за кордоном, аби знизити навантаження на консулів

Юлія Юліна
13 серпня, 2024 вiвторок
19:59
Технології МЗС України

МЗС планує цифровізувати частину послуг, аби надати більшій кількості українців за кордоном безперешкодний доступ до них, а також знизити навантаження на консулів

Зміст

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає LIGA.net.

Він констатував, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном зросла в рази. Попри розширення штату працівників спроможності консульської служби все ще не здатні задовольнити попит на послуги.

"Ідея МЗС полягає в тому, щоб через цифровізацію, через спрощення доступу, переведення частини послуг в дистанційний формат загалом знизити навантаження на консулів і дати більшій кількості українських громадян безперешкодний доступ до цих послуг", – сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нині триває модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, після чого розпочнеться її закрите тестування.

"Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу істотно підвищити доступність та якість сервісів МЗС. Консульські послуги будуть максимально автоматизовані, що відчутно знизить навантаження на консульських працівників та посилить їхню ефективність", – пояснив Тихий.

Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дасть змогу скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг, додав речник МЗС. Частина консульських послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно, а системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та інформаційними базами, щоб забезпечити якісний обмін даними.

Тихий додав, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через Дію, що зробить процес ще зручнішим.

  • З 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
МЗС України
Читайте також:
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
ПВК Вагнер
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
Автор Світлана Кравченко
12 серпня, 2024 понедiлок
На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 серпня
21:16
мобілізація рф
У РФ можуть оголосити нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати на фронті, - Bloomberg
21:01
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Ротань залишив посаду тренера олімпійської збірної України з футболу
20:49
Трамп
Трамп планує відсудити у ФБР і мінʼюсту США $115 млн у справі про секретні документи
20:37
Аналітика
Сергій Згурець
У Курській області ЗСУ продовжують маневрові операції по чотирьох напрямках. Колонка Сергія Згурця
20:13
Ексклюзив
ВВП Росії не вказує на реальний стан економічної ситуації, - аналітикиня Павицька
20:05
OPINION
Оксана Забужко
Забалакати власний страх
20:02
Жан Беленюк
У Беленюка під час Олімпіади вкрали годинник
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 902-го дня війни: у ще одному районі Курщини оголосили евакуацію, Сили оборони уразили 5 пунктів боєпостачань ворога на півдні України
19:44
Оновлено
на фото наслідки обстрілів
РФ атакувала Нікопольщину "градами", важкою артилерією й дронами-камікадзе: загинула людина
19:30
інавгурація путіна
"Москва не хоче переговорів": у ЦПД пояснили, чому Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною
19:19
Володимир Зеленський
Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині, обмінний фонд для України поповнюється, – Зеленський
19:15
Оновлено
Металіст 1925 - Полтава, Кубок України
Кубок України: результати всіх матчів 2-го попереднього раунду
19:10
підводний човен рф
У ВМС розповіли, чому перебування підводних човнів РФ неможливе в Азовському морі
18:54
Веслі, Корінтіанс
"Шахтар" запропонував 16 млн євро за 19-річного бразильця з "Корінтіанса"
18:50
урок Захист України
МОН затвердило оновлену програму шкільного предмета "Захист України"
18:43
Над Балтійським морем польські F-16 перехопили російський Іл-20
18:42
комендантська година
У Новогродівці на Донеччині запровадили нові правила в'їзду та подовжили комендантську годину
18:37
проєкт "Київ Багряний"
Музей історії Києва презентує роботи 25 українських художників у новому проєкті
18:29
Олександр Усик (праворуч) на відкритому тренуванні Полісся
"Все дуже непогано": тренер "Полісся" оцінив футбольний рівень Усика
18:27
ракета Storm Shadow
Британський уряд не дав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow у межах дій у Курській області, - The Telegraph
18:11
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": на Чернігівщині й у Сумах влучання в інфраструктуру
18:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Спорту потрібні зміни. Важкі, болючі, але абсолютно актуальні рішення
18:00
Аналітика
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна взяла на Олімпіаді в Парижі 12 медалей. Аналізуємо виступ наших спортсменів
17:59
кабмін
Кабмін затвердив вимоги до облаштування захищених просторів у закладах освіти: що відомо
17:54
На фото: гелікоптер Apache
Міноборони Польщі підписало контракт зі США на закупівлю 96 гелікоптерів Apache
17:50
"Динамо"
"Рейнджерс" - "Динамо": букмекери оцінили шанси українців на вихід у плей-офф ЛЧ
17:34
латвійські дрони для України
Коаліція дронів: Україна отримала чергові 500 безпілотників від Латвії
17:25
Війна з Росією
У Міноборони розповіли, у скількох військових частинах запровадили Армію+
17:22
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, майже половина - на Покровському напрямку
17:11
На фото: Ріанна на церемонії "Оскар-2023"
Ріанна після 9-річної перерви випустить новий альбом та веде переговори про світовий тур
16:57
окупант
Росіяни окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку неподалік Покровська, - DeepState
16:52
Ексклюзив
ЗСУ
"Операція базових ефектів": у Defense Express назвали головну мету наступу ЗСУ в Курській області
16:48
Курська область
Росіяни почали відправляти до Курської області гуманітарні вантажі з ТОТ України, - Спротив
16:48
Ексклюзив
Софія Федина
"Тотальний маразм": нардепка Федина про намір МОН об’єднати шкільну "Історію України" з "Всесвітньою історією"
16:32
росія прапор занепад
РФ готувала свій флот для ударів по цілях у Західній Європі в разі конфлікту з НАТО, - FT
16:27
Азовське море
Біженців із Курщини хочуть поселити в санаторіях на ТОТ Запорізької області
16:18
Фільм "Жах на вулиці В'язів"
Фільму "Жах на вулиці В'язів" змінили рейтинг, визнавши "відносно стриманим"
16:17
Оновлено
Уряд затвердив Нацплан дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Подробиці
16:09
OPINION
Сергій Марченко
П'ять причин, чому вибори в Америці виграє Гарріс
16:02
дрон, БПЛА
За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV