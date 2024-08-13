МЗС цифровізує частину послуг для українців за кордоном, аби знизити навантаження на консулів

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає LIGA.net.

Він констатував, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном зросла в рази. Попри розширення штату працівників спроможності консульської служби все ще не здатні задовольнити попит на послуги.

"Ідея МЗС полягає в тому, щоб через цифровізацію, через спрощення доступу, переведення частини послуг в дистанційний формат загалом знизити навантаження на консулів і дати більшій кількості українських громадян безперешкодний доступ до цих послуг", – сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нині триває модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, після чого розпочнеться її закрите тестування.

"Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу істотно підвищити доступність та якість сервісів МЗС. Консульські послуги будуть максимально автоматизовані, що відчутно знизить навантаження на консульських працівників та посилить їхню ефективність", – пояснив Тихий.

Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дасть змогу скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг, додав речник МЗС. Частина консульських послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно, а системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та інформаційними базами, щоб забезпечити якісний обмін даними.

Тихий додав, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через Дію, що зробить процес ще зручнішим.