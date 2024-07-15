МЗС розширило доступ до консульських послуг для українців за кордоном: що відомо
З 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.
Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.
Що це означає для українців
Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати:
- повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу);
- витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).
Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та здійснюватимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів Реєстру.
У МЗС пояснили, що таким чином консульські послуги для українців за кордоном стануть доступнішими.
Розширенню доступу до консульських послуг передувала масштабна технічна та організаційна робота з оновлення та модернізації програмних систем, а також підготовки кваліфікованого персоналу, підкреслили у відомстві.
- Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, призупинений 23 квітня.
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