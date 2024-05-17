Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС

З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС

17 травня, 2024 п'ятниця
19:40
Суспільство МЗС України
Зміст

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, призупинений 23 квітня

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що Міноборони України й інші органи влади провели роботи задля створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС. 

У МЗС також надали роз’яснення нового порядку отримання консульських послуг згідно з чинним законодавством. 

Як тепер відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають або проживають за кордоном, мають змогу подати заяви на отримання консульських послуг. 

Поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Причому паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Що таке паперовий військово-обліковий документ (ВОД)

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Як наголосили в МЗС, це означає, що призовники мусять мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язані та військовослужбовці – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи також діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після цього діятимуть електронні ВОД, які заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті.

Що таке електронний військово-обліковий документ (е-ВОД)

Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Від 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника.

"Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним та актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника. Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу", – наголосили у МЗС.

Якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але паперового документа також немає, громадянин України може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, а після цього подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

У МЗС додали: в такому разі не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку. 

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, яка надає цю послугу для мешканців свого консульського округу. 

У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік. 

Міністерство закордонних справ зауважує, що така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться змога самостійного формування електронного військово-облікового документа. 

Коли можна не подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг

  • По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (так званий білий паспорт).
  • По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.
  • По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає не лише паперового військово-облікового документа, а й закордонного паспорта

У такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Сформувавши його, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (так званий білий паспорт).

  • Міністерство оборони України 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої облікові дані

 
Теги:
Світ
Міністерство оборони
військові
МЗС України
мобілізація
Воєнний стан
Читайте також:
Антін Мухарський
16 травня, 2024 четвер
Не хоче "падати в ніжки Мінкульту": Мухарський прокоментував чутки, що виїхав за кордон як багатодітний батько
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
окупанти
15 травня, 2024 середа
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
21:02
Анналена Бербок
"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіусу дії
20:59
Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію
20:43
Аналітика
Сергій Згурець
Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня
20:38
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни вдарили по Харкову: відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих зросла до 28
20:20
Володимир Зеленський
Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
20:14
Офіс генпрокурора
В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного у США в подвійному вбивстві
20:03
OPINION
Наталка Фіцич
Роздуми під час блекауту. Я більше не дозволяю страху керувати мною
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 814-го дня війни: масова атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ
19:44
світло
На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
19:43
Володимир Зеленський
"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
19:32
Оновлено
маршрутка
Конфлікт в одеській маршрутці 17 травня. У ТЦК повідомили, як покарали працівників
19:30
Огляд
"Уявні друзі"
Оціни "Відблиск": що подивитися на вихідних
19:27
На фото: Олена Зеленська
"Їх навчали, що України не існує": Олена Зеленська про викрадених Росією українських дітей
19:18
Володимир Зеленський
Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі
19:18
Британія нафта
Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР
19:16
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни тричі поспіль атакували Одесу 17 травня. Загинула людина
19:00
Аналітика
електроенергія
Дефіцит електрики тепер навіть вночі: чому його не покриває імпорт та що таке спецГАВи
18:52
Організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії: СБУ затримала місцеву мешканку
18:51
путін літак
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
18:35
Литва прапор
Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО
18:24
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів
18:22
Ексклюзив
БпЛА "Лютий"
У Defense Express припустили, якими дронами ГУР та СБУ атакували цілі в РФ у ніч проти 17 травня
18:20
Ексклюзив
Тут багато запитань: Антикорупційний центр "Межа" звернувся в НАБУ через закупівлю деревини для фортифікацій на Харківщині
18:20
У пункті пропуску "Рені" Україна й Молдова запустили спільний митний і прикордонний контроль
18:13
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу
18:11
На початку наступу росіян на Харківщину в ЗСУ вийшли з ладу супутники Starlink, - WP
18:00
OPINION
Павло Вернівський
"Заморожування" війни — тимчасова пауза перед майбутньою ескалацією
17:47
Пол Маккартні
Учасник The Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером
17:45
Денис Берінчик
"Ці гроші можна пожертвувати армії": український боксер Берінчик заговорив про потенційний бій з Ломаченком
17:28
фейк, фейки
Тендери на "правильне висвітлення" війни: РФ вербує іноземних "журналістів" для поширення пропаганди, - Спротив
17:21
Хезбола, Ліван
"Один із найбільших обстрілів": ЦАХАЛ заявив, що "Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 75 ракет
17:14
Роберт Фіцо
У Словаччині розповіли, в якому стані перебуває Фіцо після ще однієї операції
17:08
Гурт "Крихітка" випустив перший за 15 років альбом "Мегалюбов"
17:00
Тарифи на світло для населення, ймовірно, підвищать із 1 червня, - нардеп
16:56
санкції проти Росії
ЄС запровадив санкції проти низки російських ЗМІ через дезінформацію та пропаганду війни
16:51
Ексклюзив
одна зі знищених станцій
Ми зараз не можемо забезпечити необхідний обсяг видачі потужності в мережу, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук
16:50
Володимир Зеленський
"Звучить, як нежива історія": Зеленський назвав ризики "перемирʼя" з РФ під час Олімпіади
16:31
Понад 2 млрд грн збитків державі на махінаціях у вугільній сфері: в Україні затримали бізнесмена та його поплічників
16:24
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
У Букінгемському палаці пояснили, чому фотошоплять зображення королівських осіб 
16:21
Астрономи зафіксували найпотужніший спалах у поточному сонячному циклі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV