З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що Міноборони України й інші органи влади провели роботи задля створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС.

У МЗС також надали роз’яснення нового порядку отримання консульських послуг згідно з чинним законодавством.

Як тепер відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають або проживають за кордоном, мають змогу подати заяви на отримання консульських послуг.

Поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Причому паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Що таке паперовий військово-обліковий документ (ВОД)

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Як наголосили в МЗС, це означає, що призовники мусять мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язані та військовослужбовці – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи також діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після цього діятимуть електронні ВОД, які заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті.

Що таке електронний військово-обліковий документ (е-ВОД)

Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Від 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника.

"Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним та актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника. Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу", – наголосили у МЗС.

Якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але паперового документа також немає, громадянин України може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, а після цього подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

У МЗС додали: в такому разі не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку.

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, яка надає цю послугу для мешканців свого консульського округу.

У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік.

Міністерство закордонних справ зауважує, що така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться змога самостійного формування електронного військово-облікового документа.

Коли можна не подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг

По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (так званий білий паспорт).

По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.

По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає не лише паперового військово-облікового документа, а й закордонного паспорта

У такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Сформувавши його, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (так званий білий паспорт).