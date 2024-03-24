Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії: говорили про F-16

Про це повідомляє телеграм-канал Міноборони України.

Рустем Умєров та Олександр Сирський у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.

За словами міністра оборони України, оборонне співробітництво країн нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.

Умєров також подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Рустем Умєров.

Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою. Сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби ЗСУ.