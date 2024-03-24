Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії: говорили про F-16
У суботу, 23 березня, міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією
Про це повідомляє телеграм-канал Міноборони України.
Рустем Умєров та Олександр Сирський у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.
За словами міністра оборони України, оборонне співробітництво країн нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.
Умєров також подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.
"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Рустем Умєров.
Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою. Сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном й обговорив посилення ППО.
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