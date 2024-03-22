Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном: сторони обговорили навчання українських пілотів на F-16
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном й обговорив посилення ППО, а також тренування українських пілотів на літаках F-16
Про це повідомляє Офіс президента України.
"Щиро вдячні данському народові, який із нами від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую за всі пакети оборонної допомоги від вашого уряду, вони дуже важливі для нас", – сказав український лідер.
Сторони обговорили підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій і перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК країн, а також спільного виробництва озброєнь. Водночас Зеленський та Поульсен засудили останні російські масовані ракетні обстріли України, наголосивши на необхідності посилення систем ППО.
Окремо було акцентовано на співпраці держав у межах артилерійської та авіаційної коаліцій і навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що Данія та інші партнери готуються передати Україні.
"Президент відзначив нещодавній візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Львова, під час якого було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Глава держави висловив переконання, що реалізація цієї Угоди не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни", - інформують в Офісі президента.
- 21 березня Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером та обговорив можливості посилення ролі Альянсу в підтримці України. Також очільник держави наголосив на потребі додаткових систем ППО.
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