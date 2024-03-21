Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером та обговорив можливості посилення ролі Альянсу в підтримці України. Також очільник держави наголосив на потребі додаткових систем ППО
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зеленський розповів Бауеру про першочергові оборонні потреби України, наголосивши на необхідності країни в додаткових системах ППО, аби захистититися від ракетних та дронових атак РФ.
"Дякую вам за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", – сказав український лідер.
Президент та очільник військового комітету Альянсу також обговорили можливості зміцнення координаційної ролі НАТО для підтримки України, зокрема - посилення вже наявних оборонних спроможностей. Також на зустрічі була обговорена тема розвитку майбутнього військового потенціалу України згідно із стандартами й вимогами взаємосумісності НАТО.
Водночас Зеленський розповів про очікування держави від саміту НАТО у Вашингтоні цьогоріч.
"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", – додав президент.
- 21 березня голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на щорічному Київському безпековому форумі заявив, що шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири Альянсу.
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