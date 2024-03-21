Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО, - голова Військового комітету НАТО Бауер
Ексклюзив

Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО, - голова Військового комітету НАТО Бауер

21 березня, 2024 четвер
13:30
Світ Роб Бауер

З допомогою НАТО Україна переможе Росію у війні та згодом стане членом Альянсу

Про це заявив адмірал, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на щорічному Київському безпековому форумі, організованому для мобілізації трансатлантичної підтримки України.

"Мій перший візит військової делегації НАТО до України, після широкомасштабного вторгнення, є підтвердженням того факту, що Україна і НАТО є ближчими ніж будь-коли раніше. З кожним днем ми стаємо більш сумісними та злагодженими. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом Альянсу. Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО. Тому що ми усі віримо в силу демократії. Саме це поставлено на карту", - сказав він.

Путін зробив дві стратегічні помилки,  недооцінивши рішучість України і єдність НАТО, зауважив Бауер.

"З нашою допомогою Україна може і переможе. Хочу сказати від щирого серця, ви не самі, ви не самотні, НАТО з вами. Демократія тріумфально переможе автократію. Свобода тріумфально переможе тиранію. Світло тріумфально переможе темряву", - додав він.

За словами адмірала, війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою безпеці РФ з боку України чи НАТО. 

"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка зброя на землі, - демократії. Ваша сила і мужність вразили весь світ. Ви доводите, що демократія варта того, щоб за неї боротися. В РФ ми бачимо режим, який вбиває своїх опонентів, гнобить своїх громадян, використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", навіть не забираючи їхні тіла. Росія викрадає українських дітей, змушуючи їх воювати проти свого народу. Зі свого боку, українське керівництво не лише мужньо протистоїть агресії, але водночас робить усе можливе для викорінення корупції та зміцнення своїх демократичних інститутів. Це легітимний уряд, який демонструє силу і турбується про кожне людське життя", - резюмував Бауер.

  • 21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!"

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін недооцінив силу НАТО у підтримці України. Країни НАТО надали більше, ніж 99% всієї військової допомоги Україні, і ще більше такої допомоги вже прямує до України. 

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Бєлгород вибух
20 березня, 2024 середа
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
19 березня, 2024 вiвторок
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.77
    Купівля 38.77
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
13:48
Оновлено
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
13:39
Бундестаг
У бундестазі попередили про наслідки заморожування війни в Україні
13:33
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
13:31
Генсек НАТО про вступ України: Це не питання "якщо", це питання "коли", - КБФ
13:14
Естонія
Естонія оголосила новий пакет допомоги для України на €20 млн
13:04
фейкові новини, fake news
"Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 21 березня
13:03
домашнє насильство
МВС і фонд ООН співпрацюватимуть у протидії домашньому насильству: що відомо
12:56
Ексклюзив
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Путін недооцінив силу НАТО у підтримці України, - Столтенберг
12:55
Верховна Рада
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо реформи фінансування вищої освіти
12:51
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ унаслідок рейду добровольців до Білгородської та Курської областей
12:46
Віталій Кличко
Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу" Левченка
12:29
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
12:19
Партизани "Атеш" встановили розташування російських військових та техніки в окупованому Сімферополі
12:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як війна в Україні розколола чехів та словаків та "туманні" плани щодо України кандидата у президенти США Трампа. Акценти світових ЗМІ 21 березня
12:10
Монобанк
У ЦПД попередили, що шахраї розсилають повідомлення в telegram, маскуючись під офіційний чат-бот "Монобанку"
12:05
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Нам потрібні не поради політиків, а реальні справи
11:50
Ексклюзив
Ракета
РФ починає новий етап масованих ударів по всій території України, - Маломуж
11:44
Бєлгород
Влада Грайворона в Білгородській області РФ закликала жителів евакуюватися
11:44
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гроссі про безпеку на ЗАЕС: "Треба забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб уникнути проблем"
11:43
Ліонель Мессі, ЧС-2022, збірна Аргентини
"Аргентина із Мессі є фаворитом Олімпіади": тренер збірної України про жеребкування Ігор-2024
11:39
Затримано експосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився
Авто, квартира в Києві, 55 земельних ділянок: ДБР затримало експосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився
11:02
ЗСУ
"Наступ РФ сповільнився": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
11:00
Форум КБФ 20-21 березня 2024
Київський безпековий форум проходить під гаслом "Україна каже світу: переможемо разом!". Пряма трансляція
10:59
Ростовська область
Партизани "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові
10:57
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
10:56
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлено понад 380 населених пунктів України: ситуація в енергосистемі станом на 21 березня
10:52
Оновлено
Білгород РФ
Росія заявила про атаку із застосуванням РСЗВ Vampire по Білгороду та області: нібито 5 постраждалих
10:34
Оновлено
РФ атакувала Харків, 20.03.24
РФ напередодні атакувала Харків: 5 людей загинуло, у місті 22 березня оголошено Днем жалоби
10:34
Віктор Циганков та Джуд Беллінгем (ліворуч), Україна - Англія
Євро-2024: Циганков пропустить матч проти Боснії і Герцеговини
10:22
окупанти, орки
З окупації вдалося повернути родину з дитиною із Херсонщини
10:20
жінка в наручниках
У Запоріжжі 19-річна студентка наводила удари РФ по місту: СБУ затримала підозрювану
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 березня: долар і євро подешевшали
10:11
новини Львова
Два зрадники, які воювали проти Сил оборони та штурмували Авдіївку, отримали по 15 років тюрми
10:11
Ексклюзив
У Куп'янську залишається 220 дітей, імовірно, приймуть рішення про примусову евакуацію, - МВА
10:08
Журналісти підрахували, у скільки обійшовся Росії масований обстріл 21 березня
10:07
OPINION
Віктор Трегубов
Колаборанти бувають різними, але закон один
09:57
Обстріл Київщини 21.03.24
На Київщині внаслідок масованого обстрілу постраждали 4 людини, пошкоджено ЛЕП, будинки й авто
09:42
Ексклюзив
Наслідки ракетного удару
Ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди, - Гуменюк про масовану атаку РФ 
09:39
Австралія
Австралія приєдналася до української коаліції дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV