Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Про це заявив адмірал, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на щорічному Київському безпековому форумі, організованому для мобілізації трансатлантичної підтримки України.

"Мій перший візит військової делегації НАТО до України, після широкомасштабного вторгнення, є підтвердженням того факту, що Україна і НАТО є ближчими ніж будь-коли раніше. З кожним днем ми стаємо більш сумісними та злагодженими. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом Альянсу. Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО. Тому що ми усі віримо в силу демократії. Саме це поставлено на карту", - сказав він.

Путін зробив дві стратегічні помилки, недооцінивши рішучість України і єдність НАТО, зауважив Бауер.

"З нашою допомогою Україна може і переможе. Хочу сказати від щирого серця, ви не самі, ви не самотні, НАТО з вами. Демократія тріумфально переможе автократію. Свобода тріумфально переможе тиранію. Світло тріумфально переможе темряву", - додав він.

За словами адмірала, війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою безпеці РФ з боку України чи НАТО.

"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка зброя на землі, - демократії. Ваша сила і мужність вразили весь світ. Ви доводите, що демократія варта того, щоб за неї боротися. В РФ ми бачимо режим, який вбиває своїх опонентів, гнобить своїх громадян, використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", навіть не забираючи їхні тіла. Росія викрадає українських дітей, змушуючи їх воювати проти свого народу. Зі свого боку, українське керівництво не лише мужньо протистоїть агресії, але водночас робить усе можливе для викорінення корупції та зміцнення своїх демократичних інститутів. Це легітимний уряд, який демонструє силу і турбується про кожне людське життя", - резюмував Бауер.