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Путін недооцінив силу НАТО у підтримці України, - Столтенберг

21 березня, 2024 четвер
12:56
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Країни НАТО надали Україні допомогу на десятки мільярдів доларів, і ще більше такої допомоги прямує до України. Путін недооцінив єдність Альянсу

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на щорічному Київському безпековому форумі, організованому для мобілізації трансатлантичної підтримки України.

"Президент РФ недооцінив силу НАТО та підтримку, яку ми надаємо Україні. Країни НАТО надали більше, ніж 99% всієї військової допомоги Україні, і ще більше такої допомоги вже прямує до України. Путін хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях розвитку і відсторонити вас від Євроатлантичної родини, проте досяг він прямо протилежних результатів", - сказав він.

За словами Столтенберга, сьогодні Україна наблизилась до НАТО як ніколи раніше. Альянс готує Україну до вступу в НАТО.

"Україна є країною кандидатом на членство в ЄС. Також ви наблизились до НАТО як ніколи раніше. Україна платить дуже високу ціну за свій вибір. Однак, ваша рішучість продовжувати крокувати цим курсом надихає нас усіх. Ми продовжуватимемо допомагати вам на усіх етапах цього шляху. На додачу до нагальної допомоги Україні з боку НАТО, Альянс буде взаємодіяти з вами. Сприяючи вашим успіхам у довгостроковій перспективі, ми посилюємо нашу політичну взаємодію через Раду Україна-НАТО, де проводимо спільні консультації та приймаємо рішення. Ми допомагаємо вам зробити ЗСУ і техніку більш оперативно-сумісними з силами НАТО. Це робиться для того, щоб підготуватися до того дня, коли Україна увійде до Альянсу, і це не питання "якщо", це питання "коли". НАТО продовжує підтримувати Україну", - зазначив Столтенберг.

Ціна, яку платить Україна, її народ, міста, інфраструктура, промисловість є величезною. Але ми не повинні зневірюватися, зауважив Генсек НАТО.

"Продовжується війна Росії проти України. Ви вже нанесли тяжких втрат російським силам, ви успішно вигнали російський флот з Чорного моря, відкрили коридор для експорту зернових та інших товарів морським шляхом. Після двох років повномасштабної агресії, ваша країна залишається вільною та незалежною. Путін хотів відібрати вашу суверенність, але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, винахідливість та рішучість", - додав він.

  • 21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!"

Теги:
Світ
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зброя
військові
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