Сервіс замовлення квитків у Армії+ упродовж тижня протестували 14 тис. користувачів
У мобільному застосунку "Армія+" 14 тис. користувачів протестували сервіс замовлення квитків за період з 25 грудня
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Лише минулого тижня ми стартували з програмою "Плюси", а вже маємо 14 000 користувачів, які зайшли у застосунок Армія+ і протестували сервіс замовлення квитків", - написав він.
За його словами, найбільше бронювали квитків за день до відправлення поїзда, що становить 26% від усіх замовлень.
Умєров зазначив: через спеціальний резерв для військовослужбовців було придбано 1104 залізничних квитки. Загалом цією послугою скористалися 783 пасажири.
"Дякую нашому партнеру "Укрзалізниці" за підтримку військовослужбовців та інтеграцію своїх пропозицій у застосунок Армія+. Завдяки цьому вже 540 000 військових можуть відчути підтримку українських компаній у реальних діях. Також ще один партнер програми "Укрнафта" надає військовим знижки на кожен літр пального і 30% на меню АЗК. Це особливо важливо для прифронтових регіонів", - додав міністр оборони.
- У мобільному застосунку Армія+ у вівторок, 31 грудня, стартувало опитування щодо створення інституту військового омбудсмена. Воно триватиме два тижні.
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