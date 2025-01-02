Сервіс замовлення квитків у Армії+ упродовж тижня протестували 14 тис. користувачів

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Лише минулого тижня ми стартували з програмою "Плюси", а вже маємо 14 000 користувачів, які зайшли у застосунок Армія+ і протестували сервіс замовлення квитків", - написав він.

За його словами, найбільше бронювали квитків за день до відправлення поїзда, що становить 26% від усіх замовлень.

Умєров зазначив: через спеціальний резерв для військовослужбовців було придбано 1104 залізничних квитки. Загалом цією послугою скористалися 783 пасажири.

"Дякую нашому партнеру "Укрзалізниці" за підтримку військовослужбовців та інтеграцію своїх пропозицій у застосунок Армія+. Завдяки цьому вже 540 000 військових можуть відчути підтримку українських компаній у реальних діях. Також ще один партнер програми "Укрнафта" надає військовим знижки на кожен літр пального і 30% на меню АЗК. Це особливо важливо для прифронтових регіонів", - додав міністр оборони.